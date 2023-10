Ici tout commence spoiler : Carla apprend une mauvaise nouvelle... (vidéo épisode du 3 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour Carla dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, elle va apprendre une mauvaise nouvelle…

Ses parents ont décidé de débarquer à l’institut la semaine prochaine !











Publicité





Carla angoisse, elle n’a rien dit à sa famille concernant sa grossesse… Elle se confie à Bérénice et Souleymane. Elle panique à l’idée qu’ils la voient enceinte, elle est convaincue qu’ils vont tout faire pour qu’elle avorte et elle est encore dans le délais légal ! Bérénice essaie de la rassurer : elle est majeure et forte, personne ne lui dictera sa conduite ! Mais face à ses parents, Carla n’est pas la même…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Deva s’effondre, elle confie que… (vidéo épisode du 2 novembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 788 du 3 novembre 2023, Carla en panique



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v