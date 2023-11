Ici tout commence spoiler : Rose est-elle bien la mère de Carla ? Réponse !

Publicité





Ici tout commence spoiler – Rose est-elle bien la mère de Carla dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? C’est la question que tout le monde se pose après les découvertes de cette semaine sur les origines de Carla.

Et alors qu’on était les premiers à vous annoncer ce scoop il y a déjà plusieurs semaines, on a maintenant la confirmation officielle !











En effet, Vanessa Demouy vient de répondre à la question dans une interview pour Télé Poche !

« Ses doutes sont de plus en plus précis donc elle prend la décision de faire un test ADN qui s’avère positif. Et là, il n’y a plus de doutes possibles : Rose est bien la mère biologique de Carla. » a déclaré l’actrice.

On imagine que c’est à la fois un choc et un grand bonheur pour Rose, qui a toujours rêvé d’être maman. Et si ça a mal commencé entre Rose et Carla, cette filiation devrait évidemment les rapprocher. Mais la vérité sur le père biologique de Carla, qui n’est autre que Raphaël Lisetti, devrait être terrible pour Carla…



