Zone Interdite du 19 mai : sommaire du numéro ce soir sur M6

Zone Interdite du 19 mai « Foire de Paris : la révolution dans votre maison »

C’est le plus grand événement dédié à la maison en Europe : la Foire de Paris. Cette année, le salon célèbre son 120e anniversaire avec une affluence attendue de plus de 400 000 visiteurs. Pendant douze jours, ce gigantesque espace commercial permettra aux visiteurs de concrétiser leurs projets maison, découvrir les dernières innovations, faire des affaires, ou simplement passer un bon moment en famille. Plus de 1 000 exposants présenteront des nouveautés allant du matelas anti-punaise de lit à la plaque à induction aspirante, en passant par des sièges révolutionnaires contre le mal de dos.

Parmi les innovations marquantes cette année, une cuisine équipée de niveau professionnel. Romain, 44 ans, y présentera avec sa marque australienne une machine capable de créer des bulles dans n’importe quel liquide, transformant par exemple le vin en champagne. Avec une vingtaine de commerciaux, il espère séduire le public avec son électroménager high-tech.



Face à la hausse des prix de l’électricité (+10 % en début d’année), Fabien, venu d’Alsace, propose des plinthes chauffantes qui permettent d’économiser jusqu’à 25 % d’énergie. Sa technologie, chauffant discrètement depuis le sol, est une réponse innovante aux préoccupations énergétiques.

Pour de nombreuses familles, dénicher les meilleures affaires est une priorité, avec une dépense moyenne de 750 euros durant l’événement. Rivés à leurs portables, les visiteurs comparent les prix en ligne, constituant une rude concurrence pour les camelots de la Foire, comme Frédéric, 55 ans, spécialiste des couvercles hermétiques, et Guilhem, un jeune entrepreneur misant ses économies sur une raclette lave-vitre en silicone.

Le célèbre concours Lépine, avec ses 400 inventeurs en lice, reste une référence incontournable pour imaginer la maison du futur. C’est grâce à ce concours que des inventions comme le stylo à bille, le presse-purée et les lentilles de contact ont été adoptées. Cette année, Astrid et Anthony, parents de quatre enfants, espèrent remporter le concours avec leur ustensile permettant de manger une glace sans se salir les mains. Ayant déjà vendu 70 000 unités, leur participation au concours représente une opportunité précieuse pour leur entreprise.

Entre nouvelles tendances de consommation et innovations pour la maison, plongez dans la frénésie de la Foire de Paris !

Extrait vidéo de Zone Interdite du 19 mai

La foire de Pairs fête son 120e anniversaire et pour l'occasion, plus de 1 000 exposants présentent leurs dernières innovations : matelas anti-punaise de lit, plaque à induction aspirante ou encore sièges contre le mal de dos ! 📺 #ZoneInterdite, ce dimanche à 21:10 sur M6 pic.twitter.com/wesLBZf0ML — Zone Interdite (@ZoneInterdite) May 16, 2024

