« McDonald & Dodds » : votre épisode inédit ce soir sur France 3 (19 mai)

« McDonald & Dodds » du 19 mai 2024 – France 3 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série « McDonald & Dodds » ce dimanche soir à la télé.





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne







« McDonald & Dodds » du 19 mai 2024 : l’épisode de ce soir

Épisode 2 : Un milliard de battements de cœur (A Billion Beats)

Un jeune pilote de formule 1 très prometteur est retrouvé mort dans sa voiture, à l’arrêt au stand, lors d’une course d’entraînement. Lorsqu’il arrive sur les lieux, le lieutenant Dodds aperçoit une toute petite blessure dans la nuque de la victime, à qui on vient d’enlever son casque.

Avec Paul McGann (Archie Addington), Daisy Bevan (Loz Addington), Paul Forman (Marco Capone), Bluey Robinson (Gabriel George), Ben Batt (Philip Henry / Ethan Fletcher), Kelvin Fletcher (Donovan Janaway), Bill Skinner (Lenny Addington), John Omole (Jules Grove), Bridgitta Roy (Mme Fallon), Naoko Mori (Leyna Masamoto), Nino Furuhata (Joji Masamoto), Louise Jameson (Mme Burchard)



« McDonald & Dodds » : rappel de la présentation de la saison 3

De retour dans la splendide cité de Bath, où de nouveaux mystères surgissent, aussi enchevêtrés que mystérieux. À leur tête, la capitaine McDonald, aussi ambitieuse qu’impulsive, et le lieutenant Dodds, timide et réfléchi. Leur duo singulier, mêlant passion et discrétion, s’avère être un véritable atout, dévoilant avec finesse les secrets qui hantent la ville.