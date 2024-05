« Demain tout commence » : le film avec Omar Sy ce soir sur TF1 (19 mai 2024)

Publicité





« Demain tout commence », c’est le film rediffusé ce dimanche 19 mai 2024 sur TF1. Un film signé Hugo Gélin avec Omar Sy, Clémence Poésy, ou encore Clémentine Célarié.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de TF1+.







Publicité





« Demain tout commence » : histoire, résumé

Samuel, adepte de la vie facile sous le soleil du sud de la France, mène une existence paisible, loin des responsabilités. Un jour, une jeune femme, dont le visage lui est vaguement familier, lui annonce que leur brève aventure à Londres a abouti à la naissance d’un enfant. Devant s’absenter pour un temps indéterminé, elle lui confie le nourrisson avant de disparaître. Après le choc initial, Samuel se rend à Londres pour la retrouver et lui rendre l’enfant, se sentant incapable de s’en occuper. Malgré ses efforts infructueux, il finit par s’adapter au rôle de père et à s’attacher à sa fille. Huit ans plus tard…

Casting

Avec : Omar Sy (Samuel), Clémence Poésy (Kristin), Gloria Colston (Gloria), Antoine Bertrand (Bernie), Clémentine Célarié (Samantha)



Publicité





VIDÉO bande-annonce