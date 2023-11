Publicité





La Grande Librairie du 8 novembre 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Leïla Slimani, Joann Sfar, Alain Mabanckou, Dominique Barbéris, Louise Erdrich et Edgar Morin.





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 8 novembre 2023 : invités et sommaire

Que faire de l’Autre ? Comment composer avec la colère, la méfiance, la peur ou même la haine ?

📕 Cette semaine, la Grande Librairie orchestre une rencontre inédite entre Leïla Slimani et Joann Sfar. Dessinateur, auteur, romancier et réalisateur, Joann Sfar publie le douzième tome de son célèbre « Chat du Rabbin » (Dargaud). Dans « Young Man » (Gallimard BD), il exhume de ses archives personnelles des carnets de jeunesse.



📘 Prix Goncourt en 2016 pour « Chanson Douce » (Gallimard), Leïla Slimani fait paraître cette rentrée « Le Diable est dans les détails » (Éditons de l’Aube), recueil illustré par Pascal Lemaître de ses chroniques dans l’hebdomadaire Le 1. Ces textes célèbrent notamment le courage et la liberté de s’affranchir de ses origines.

📙 Alain Mabanckou sera en exclusivité sur le plateau pour présenter son nouvel ouvrage « Notre France Noire » (Fayard) co-écrit avec Pascal Blanchard et Abdourahman Waberi. Dans cet abécédaire, ils retracent quatre siècles d’une histoire méconnue entre la France et les populations noires. Il sera aussi question de son livre « Lettres à un jeune romancier sénégalais » (Le Robert), un récit intime dans lequel il se confie sur son parcours d’écrivain.

📗 Dominique Barbéris vient de remporter le Grand prix du roman de l’Académie française pour « Une façon d’aimer » (Gallimard). L’histoire d’un amour entre une femme mariée, installée à Douala, et un aventurier, à l’aube de l’indépendance du Cameroun.

📕 Louise Erdrich est sans conteste l’une des plus grandes romancières américaines. Depuis plus d’une trentaine d’années, elle contribue au renouveau de la littérature amérindienne, en explorant la réalité des communautés autochtones dans l’Amérique d’hier et d’aujourd’hui. Son dernier roman, « La sentence » (Albin Michel) nous invite à flâner dans les allées d’une librairie hantée à Minneapolis.

📖 Edgar Morin, du haut de ses 102 ans, nous a donné rendez-vous à Paris, dans la Fondation qui porte son nom, pour une rencontre malicieuse et riche d’enseignements. Dans « Mon ennemi, c’est la haine » (Éditions de l’Aube) et « Encore un moment… » (Éditions Denoël), il nous éclaire au gré de courts textes et d’entretiens sur les égarements et les défis d’aujourd’hui et de demain.

