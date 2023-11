Plus belle la vie : de nouveaux acteurs du casting dévoilés, découvrez de qui il s’agit (PHOTO)

Publicité





Retour de Plus belle la vie, infos nouveau casting – Le tournage de la série culte « Plus belle la vie » a repris il y a maintenant deux semaines Marseille et Allauch, pour un retour début janvier 2024 sur TF1.





Pour ce PBLV 2.0, intitulé désormais « Plus belle la vie, encore plus belle », des acteurs phares et de nouveaux acteurs sont au casting.







Si on vous a déjà annoncé les arrivées d’Anthony Joubert, Diane Dassigny, Iñaki Lartigue, et Jeremy Charvet, de nouveaux acteurs sont eux aussi en tournage et on peut vous révéler de qui il s’agit !

Ainsi, vous retrouverez également dans « Plus belle la vie » : Johanna Boyer (vue dans « Profilage »), Jade Pradin (vue dans « Clem »), ainsi que le jeune Florian Abboud.



Rappelons que du côté des acteurs emblématiques, vous retrouverez : Léa François (Barbara Evenot), Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Cécilia Hornus (Blanche Marci), Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Lola Marois (Ariane), Tim Rousseau (Kilian), Elodie Varlet (Estelle), David Baiot (Djawad), Joakim Latzko (Gabriel), Marie Hennerez (Léa Nebout), ou encore Anne Décis (Luna).

Les acteurs de Plus belle la vie en tournage le 7 novembre 2023