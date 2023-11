« Le grand concours de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 20 novembre sur TF1 (histoire, interprètes, extrait vidéo)

Publicité





« Le grand concours de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 20 novembre 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter cette nouvelle semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le grand concours de Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le grand concours de Noël » : l’histoire, les interprètes

Deux ex, Lara et Ben, participent à un concours de Noël pour gagner de l’argent pour l’association caritative de leur choix. La ville les regarde se battre et choisir ce qui est le plus important, la victoire ou l’amour.

Avec : John Brotherton (Ben), Cameron Bure Candace (Lara), Barbara Niven (Donna), BJ Harrison (Martha)



VIDÉO Le grand concours de Noël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le pacte secret de Noël ».

« Le pacte secret de Noël » : l’histoire et le casting

Chris et Kate, deux sœurs jumelles qui ont deux vies parfaitement opposées, se lancent le défi d’échanger leurs places. Chris, professeure d’art plastique dans un lycée, doit organiser comme tous les ans le marché de Noël de Littleton, la petite ville près de Denver dans laquelle elle vit avec ses deux enfants. Kate, qui travaille dans une agence de promoteurs immobiliers à Denver, doit exceptionnellement organiser la fête de Noël du bureau suite au départ impromptu d’une collègue. Une fois l’échange effectué, les imprévus se multiplient…

Avec : Eion Bailey (Tom Kinder), Mark Deklin (Greg Turner), Natasha Bure (Piper Dixon), Candace Cameron