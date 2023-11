Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 15 novembre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 10)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 15 novembre 2023 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 10 de la saison 12 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode intitulé « Le bon, la brute et les gourmands », c’est finalement Chantal qui a été éliminée.







David, victorieux de « La cuisine secrète de Mercotte » a pu réintégrer la tente ce soir.

Sur l’épreuve de Cyril, les pâtissiers amateurs devaient revisiter le brownie. Thibault et Bertrand ont signé des tops tandis que Chantal et Fanny étaient en flops.



Pour l’épreuve technique, il s’agissait de réaliser un Texas tornado cake. Afin de reproduire ce gâteau tout droit venu du Texas, les pâtissiers devaient déguster une bouchée du gâteau pour reconnaître les ingrédients ! Emily a remporté l’épreuve devant Julia et Fanny. Chantal finit dernière, et David avant-dernier.

Sur l’épreuve créative, ils devaient réaliser un gâteau trompe-l’œil western ! Fer à cheval, cactus, calèche… Ils se sont transformés en cow-boy d’un jour pour impressionner le jury et le chef Sébastien Bouillet. Il a donné son coup de coeur à Emily pour son cactus plus vrai que nature !

Le Meilleur Pâtissier du 15 novembre 2023 : Emily tablier bleu, Chantal éliminée

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Ça se jouait entre Emily et Bertrand ! Et pour le pâtissier éliminé, c’était entre Chantal et Fanny… Et c’est finalement Chantal qui a été éliminée !

Rendez-vous le mercredi 22 novembre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 11. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.