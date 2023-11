Cash investigation du 16 novembre : le sommaire de votre émission ce soir

Publicité





Cash investigation du 16 novembre 2023 – Nouveau numéro inédit du magazine « Cash investigation » avec Elise Lucet ce soir sur France 2. Aujourd'hui, elle a pour thème « Le monde merveilleux des ultra-riches ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







Cash investigation du 16 novembre 2023 : au sommaire ce soir

Il existe un domaine où la France excelle, c’est celui de la richesse. Nous sommes le troisième pays qui compte le plus de millionnaires au monde. La femme la plus riche du monde, Françoise Bettencourt Meyers, l’héritière de L’Oréal, est française, tout comme le deuxième homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, le patron de LVMH. Dans ce numéro, Élise Lucet et l’équipe de Cash Investigation ont enquêté sur les ultra-riches, ce monde à part, avec ses règles sur mesure et ses privilèges fiscaux.

Tout d’abord, pour être riche en France, mieux vaut être bien né. La part de l’héritage dans la richesse ne cesse d’augmenter. 60 % des milliardaires français ont hérité d’une entreprise. Pour transmettre leurs sociétés sans être trop taxés, ils peuvent profiter de niches fiscales, comme le Pacte Dutreil. Un super abattement de 75 %, très avantageux, mais un manque à gagner pour les caisses de l’État estimé par des économistes à 2 à 3 milliards d’euros chaque année.



Ce n’est pas le seul avantage fiscal dont bénéficie les ultra-riches. Lorsqu’ils louent un yacht, ils ont la possibilité de passer leurs vacances sur l’eau en duty free. Élise Menand révèle l’existence d’un contrat de transport, qui permet de ne pas payer la TVA sur la location des yachts, ou les taxes sur le gasoil. Résultat, l’essence est à moitié prix. Ce cadeau fiscal peut représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros d’économie pour la location d’un yacht à la semaine.

Ils font partie des 0,01 % des Français les plus riches et en moins de dix ans, leur rémunération a quasiment doublé. Ce sont les patrons du CAC 40. Cash Investigation a enquêté sur ces groupes où les inégalités salariales ne cessent de se creuser. Chez Carrefour, la rémunération du PDG, Alexandre Bompard, suscite les critiques. Elle est plus de 300 fois supérieure au revenu moyen des salariés de Carrefour et elle a augmenté de 26 % depuis son arrivée à la tête de l’enseigne. Durant la même période, le groupe est passé de 115 000 à 85 000 salariés en France. Nous vous révélerons ce qu’il s’est passé chez le géant de la grande distribution.

Après ce numéro inédit de Cash, le magazine proposera un grand débat. Des invités de tous horizons répondront aux questions d’Élise Lucet.

