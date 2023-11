« Le secret d’un Noël parfait » : votre téléfilm de Noël ce 30 novembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Le secret d’un Noël parfait » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 30 novembre 2023 – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le secret d’un Noël parfait ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le secret d’un Noël parfait » : l’histoire, le casting

Hayley est une décoratrice d’intérieur en vogue sur les réseaux sociaux. Ayant perdu son père il y a six mois, elle essaie de soutenir sa mère, submergée par la tristesse. En fouillant dans son garage, elle découvre une photo de sa mère à côté d’un jeune garçon. Elle apprend ainsi qu’elle a un oncle dont elle ignorait l’existence. Pour remonter le moral de sa mère, elle décide de retrouver cet oncle et espère pouvoir passer les fêtes de Noël en famille.

Avec : Benjamin Ayres (Blake), Taylor Cole (Hayley), Liza Huget (Ellen), Stefania Indelicato (Sarah)



VIDÉO Le secret d’un Noël parfait, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Noël tout feu tout flamme ».

« Noël tout feu tout flamme » : l’histoire et le casting

Depuis le décès de sa femme, Michael consacre tout son temps à sa fille, Lily, et à son travail de pompier. Un jour, son ami, Noah, publie sur internet une vidéo du père et de la fille en train de danser et soudain, c’est la célébrité. Toutes les femmes rêvent de rencontrer le père préféré des Américains. Michael ne se sent pas prêt à sauter le pas, jusqu’à ce qu’il rencontre par hasard Olivia, la professeure de danse de Lily. Tous deux tombent sous le charme l’un de l’autre, mais la situation n’est pas simple : Olivia a des soucis d’argent et va peut-être devoir aller vivre en Floride et Michael craint que cette nouvelle relation ne vienne perturber sa fille, déjà fragilisée par la mort de sa mère.

Avec : AnnaLynne McCord (Olivia), Colin Lawrence (Michael Foster), Bianca Lawrence (Lily Foster), Candus Churchill (Anne Foster)