Les 12 coups de midi du 13 novembre : Emilien bute encore, l’étoile reste mystérieuse

Les 12 coups de midi du 13 novembre 2023, 50ème victoire d’Emilien – Emilien a franchi le cap des 50 victoires ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ».

Mais comme depuis quelques jours, Emilien n’y arrive plus et a encore buté sur plusieurs questions du Coup de Maître, l’empêchant de pouvoir faire une proposition pour l’étoile. Sa cagnotte arrive à un total de 249.050 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 13 novembre 2023, toujours rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Du côté de cette étoile mystérieuse, toujours pas d’indice en dehors de la photo de fond. Il s’agit d’une église.

Rappelons que, selon Chasseur d’Étoile sur YouTube, il s’agit du comédien et humoriste Arnaud Ducret sur cette étoile mystérieuse !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1