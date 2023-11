Star Academy évaluations du 13 novembre : Axel brille, Lénie passe à côté, Lola se rate, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 13 novembre 2023 – C’est ce matin qu’avait lieu les secondes évaluations de la Star Academy 2023. Chaque élève avait une chanson imposée issue de son année de naissance. Michael Goldman rappelle que le thème de ces évaluations était l’enfance, ils ont donc choisi une chanson de l’année de naissance de chaque élève.





C’est Marie-Maud qui commence, elle chante « Torn » de Natalie Imbruglia (1998). Pas d’erreur apparente mais on voit au début qu’elle regarde les paroles. Quand elle rentre au château, Axel lui dit que tout était réussi. Marie-Maud est contente d’elle.







Publicité





Place ensuite à Pierre, sur « Immortelle » de Lara Fabian (2002). Cécile et Malika ont un grand sourire, elles ont l’air de passer un bon moment. Adeline semble émue.

Clara enchaine avec « Avant de partir » d’Eve Angeli (2000). C’est propre, elle ne regarde pas les paroles et il n’y a pas d’erreur.



Publicité





C’est Julien qui passe ensuite sur « I Never Knew Love Like This Before »d’Organiz (1999). Michael Goldman a un grand sourire, tous les profs ont l’air ravis. Quand ils rentrent au château, les autres le félicitent et lui font remarquer que le directeur semblait conquis.

Lola prend la suite, elle chante « Whenever Wherever » de Shakira (2002). Lola a choisi de faire une chorégraphie en même temps ! On entend qu’elle ne respire pas quand elle chante, et il y a des faussetés. Lola rentre pas du tout fière d’elle. Lénie et Clara la réconfortent.

C’est au tour de Lénie, qui reprend « Dans 150 ans » de Raphaël (2005). Lénie ne connait pas les paroles et ne fait que lire ! Résultat, elle bafouille et se trompe dans les paroles.

Place à Candice sur « Des mots qui résonnent » de Jenifer (2003). Elle ne regarde quasiment pas les paroles mais n’articule pas toujours assez.

Djebril prend la suite, il chante « Que tu reviennes » de Patrick Fiori (2000). C’est son anniversaire, les profs lui chantent « joyeux anniversaire ». Il n’a pas pris les paroles et fait quelques erreurs. En sortant, Djebril n’est pas content de lui. Il explique aux autres qu’il a perdu ses moyens, il est certain d’être encore nominé.

Héléna reprend « Complicated » d’Avril Lavigne (2002). Elle ne lit pas du tout les paroles, elle est très à l’aise.

On continue avec Margot sur « S’il suffisait d’aimer » de Céline Dion (1998). Ça semble vraiment réussi ! Les élèves l’applaudissent et la félicitent, ils ont aimé. Margot est contente d’elle.

Place à Victorien sur « Et un jour une femme » de Florent Pagny (2000). Il lit parfois les paroles et c’est franchement très moyen.

Ces évaluations se terminent avec Axel, qui reprend « I’m Outta Love » d’Anastacia (2000). Les profs ont l’air emballés, ils ont tous le sourire et Adeline chante avec lui ! On entend Pierre, le prof de théâtre, dire que « c’est super » !

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Axel, Julien et Héléna ont particulièrement bien réussi leurs évaluations aujourd’hui. A l’inverse, Lénie, Lola et Victorien sont clairement passé à côté. Seront-ils nommés demain ? Réponse mardi soir en fin de quotidienne.

A LIRE AUSSI : Star Academy 2023 : les artistes invités du 3ème prime du 17 novembre dévoilés !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.