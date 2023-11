Les 12 coups de midi du 26 novembre : 2 indices supplémentaires sur l’étoile mystérieuse, qui s’y cache ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 26 novembre 2023, 63ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une 63ème victoire ce dimanche midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ».

Emilien a buté sur une question du Coup de Maître et a donc remporté 2.000 euros à partager avec un téléspectateur aujourd’hui. Il voit sa cagnotte arriver à un total de 285.700 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 26 novembre 2023, explications des indices de l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, deux nouveaux indices sont apparus : une cafetière italienne et une télévision avec un réveil. Des indices qui confirme qu’il s’agit bien du comédien et humoriste Arnaud Ducret puisque la télévision avec le réveil fait référence à sa participation au « Morning Live » sur M6, émission matinale qui l’a révélé à ses débuts; et la cafetière pour « Caméra Café ».

Explications des autres indices : l’église fait référence au fait qu’il ait fait du gospel, le casque de chevalier pour la pièce de théâtre « Spamalot », le drapeau à damier pour sa passion pour les courses automobiles, l’horodateur pour son rôle de contractuel dans « Gaston Lagaffe », et le sifflet pour son rôle de prof de sport dans le film « Les Profs ».

Indices présents sur cette étoile : une église, un drapeau à damier, un casque de chevalier, un horodateur, un siflet

Noms déjà proposés : Mariah Carey, Jim Carrey, Keen’V, Christian Bale, Matt Damon, Guillaume Canet, Cécile de France, Eddy Mitchell



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 novembre

Et si vous n'avez pas pu voir l'émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1