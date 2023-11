Clément Rémiens : que devient l’acteur de « Ici tout commence » et « Demain nous appartient » ?

Publicité





S’il y a bien un personnage parti des séries « Ici tout commence » et « Demain nous appartient » que les fans regrettent et espèrent voir revenir, c’est sans conteste Maxime Delcourt, incarné par Clément Rémiens.





Un an et demi après son départ des deux séries phares de TF1, qu’est devenu Clément Rémiens ? Un retour est-il envisageable ? On fait le point !







Nouvelle vie, nouveau look

On peut dire que Clément Rémiens a changé radicalement ! Exit le look de beau gosse que l’on a pu connaitre sur TF1 du temps de « Ici tout commence », « Demain nous appartient », ou encore de sa victoire dans « Danse avec les Stars ». Clément Rémiens a désormais les cheveux long et s’est laissé pousser la barbe.

Un membre de Radio Contact l’a croisé en septembre et on peut dire que l’ancien acteur est méconnaissable.



Clément Rémiens devenu basketteur

Depuis le début de l’année, Clément Rémiens a démarré une nouvelle vie loin des caméras et une reconversion pour le moins surprenante : il est devenu basketteur !

« Certains ont été étonnés de ce choix. Ils me disaient que j’avais de l’or entre les mains, que je pouvais continuer dans mon domaine. Ce n’est pas une passion sortie du chapeau : j’étais en sport-études avant de me lancer dans la comédie. Pour moi, la vie, c’est la liberté. Et on ne peut pas être basketteur toute la vie, alors qu’on peut être acteur sur la durée » a expliqué Clément Rémiens dans une interview pour le Parisien.

Clément Rémiens évolue au sein du club de basket de Gravelines, à Dunkerque.

Un retour dans les séries de TF1 exclu

Concernant un éventuel retour de Clément Rémiens dans « Demain nous appartient » et « Ici tout commence », la réponse est non : « Je suis curieux, j’ai besoin de découvrir des choses. Et celles-ci, je les connais. » a-t-il confié.