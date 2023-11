« Mon miracle de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 9 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Mon miracle de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 9 novembre 2023 – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Mon miracle de Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Mon miracle de Noël » : l’histoire

Kaitlyn et son fils, Adam, retournent pour Noël dans la famille de Brian, le père d’Adam, mort dans un accident quatre ans auparavant. Kaitlyn envisage de vendre leur maison de famille et d’accepter un poste en Europe alors qu’Adam, jusque-là renfermé sur lui-même, s’ouvre aux autres et à la vie. C’est peut-être Matthew, ami d’enfance de feu son mari, qui va la décider à rester…

Mon miracle de Noël, interprètes et personnages

Avec : Ashley Williams (Kaitlyn Morrison), Lucas Bryant (Matthew Jamison), Brady Droulis (Adam Morrison), Francesca Bianchi (Maddy Turner)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « P.S. Joyeux Noël ».

« P.S. Joyeux Noël » : l’histoire et le casting

Nicole est inconsolable depuis l’accident qui a ôté la vie à Henry, son fiancé, la veille de Noël, l’année précédente. Appréhendant cette nouvelle période de fêtes, elle décide de faire rénover la maison qu’elle devait habiter avec Henry pour la vendre. Sur les conseils de son ami Teddy, elle engage Joe, un charpentier très compétent qui ne tarde pas à se faire adopter par le groupe d’amis de Nicole et Teddy. Après une discussion à cœur ouvert avec son grand-père, Nicole envoie des SMS à Henry et un étrange destinataire lui répond…

Avec : Torrey DeVitto (Nicole Graham), Dylan Bruce (Joe Roberts), Patrick Duffy (Pops), Giles Panton (Henry)