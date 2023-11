New Amsterdam du 8 novembre : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





New Amsterdam du 8 novembre 2023 – Ce soir à la télé et malgré des audiences qui ne décollent pas, TF1 poursuit la diffusion de la saison 4 inédite de la série médicale « New Amsterdam ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







New Amsterdam du 8 novembre : vos épisodes de ce soir

Episode 10 « Le prix à payer » : New Amsterdam est victime d’une cyber-attaque. Le pirate réclame une énorme rançon. Max se retrouve face à un cruel dilemme.

Episode 11 « Refuges » : Max voit arriver au service des urgences un groupe de sans-papiers suite à l’incendie de l’église dans laquelle ils avaient trouvé refuge, auprès du Père O’Connel. Les services de l’immigration attendent leur sortie de l’hôpital pour les arrêter puisqu’ils ne se trouvent plus dans le sanctuaire qu’était l’église. Max décide alors de convertir la cafétéria de New Amsterdam en église pour offrir un nouvel asile à ces immigrés. Naturellement, Veronica s’y oppose, mais Brantley promet à Max de faire voter le renvoi de Veronica lors de la réunion du conseil d’administration qui doit se tenir le soir-même.



Episode 12 « Cadeaux de départ » : Max et Helen sont sur le départ. Max distribue à Sandra, Iggy, Lauren et Floyd des cadeaux qu’il a choisis avec soin, mais il ne rencontre que des remerciements polis. Au moment de monter dans le taxi avec Helen, devant le bâtiment de New Amsterdam, Max se rend compte qu’il a oublié de rendre son bipeur… et qu’il n’arrête pas de sonner. Tous les deux rentrent dans l’hôpital et découvrent qu’une super bactérie décime les patients. Plusieurs meurent très rapidement et beaucoup d’autres sont dans un état critique. En l’absence de Veronica , Max et Helen décident de rester pour donner un coup de main.

New Amsterdam saison 4, rappel de la présentation

Dans cette 4eme saison, Max Goodwin (Ryan Eggold) et l’équipe du New Amsterdam se tournent vers un avenir plus prometteur après une année difficile qui a mis le personnel de l’hôpital à l’épreuve comme jamais auparavant.

Après des années de tension romantique, Max a finalement décidé d’assumer ses sentiments pour le Dr Helen Sharpe (Freema Agyeman), s’engageant dans cette nouvelle relation tout en poursuivant sa quête idéaliste pour « soigner » le système de santé défaillant. Mais Max, Helen et le reste du personnel – y compris le Dr Bloom (Janet Montgomery), le Dr Frome (Tyler Labine) et le Dr Reynolds (Jocko Sims) – voient leur optimisme remis en question par l’arrivée du Dr Veronica Fuentes (Michelle Forbes)… une nouvelle venue qui a la ferme intention de remodeler l’hôpital en difficulté, en démantelant tous les programmes progressistes de Max…

« New Amsterdam » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.