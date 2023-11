« Alsace, dans la tourmente de l’Histoire » : votre documentaire ce soir sur France 3 (8 novembre)

Publicité





« Alsace, dans la tourmente de l’Histoire », c’est le documentaire rediffusé ce soir sur France 3. Un documentaire événement suivi d’une deuxième nuit du documentaire axée sur l’Histoire.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première et streaming vidéo sur France.TV.







« Alsace, dans la tourmente de l’Histoire » : présentation

L’Alsace fabrique du pittoresque comme à la chaîne : les maisons à colombage, les cigognes, le vin, la choucroute, les coiffes, l’accent. Des clichés qui occupent l’imaginaire de tous les Français ou presque. Peu d’autres régions peuvent se prévaloir d’un patrimoine aussi sympathique et populaire. Mais derrière cette prospérité apparente et l’amour du travail bien fait, se révèle une histoire plus douloureuse. Ravagée par trois guerres en moins d’un siècle, l’Alsace a vu ses habitants contraints de changer quatre fois de nationalité le temps d’une vie humaine. Un destin tourmenté, hors du commun, et méconnu du reste du pays.

Personnages

Ce sont les Alsaciens qui en parlent le mieux : le récit s’appuie sur une vingtaine de témoins, des Alsaciennes et des Alsaciens d’aujourd’hui, de toutes générations et de tous horizons, qui portent la mémoire de leur histoire familiale : Arsène Wenger, le célèbre entraîneur de football, Céline Mellon, 11e génération de la dynastie De Dietrich, un viticulteur, le président de l’université de Strasbourg, une bouchère-charcutière, un pasteur luthérien, une étudiant en biologie, un représentant des Juifs d’Alsace, un ancien mineur, un jeune Alsacien issu de l’immigration, un prix Nobel de chimie, un directeur de théâtre… Ils nous font vivre les décennies tourmentées qui ont fait l’Alsace, pour le pire et le meilleur.



