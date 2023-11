Star Academy du 16 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 16 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mercredi au château. Vivien se réveille fatiguée et pas très motivé après sa nomination.





Place au cours de danse de Malika. Comme c’est la semaine de l’enfance, elle veut les emmener dans son univers avec du « hype » et de la « house dance ». Elle a prévu une marelle les faire danser. Elle organise ensuite des battles en duo. Les élèves adorent et passent un super moment !







Publicité





Candice n’apprécie pas de pas être dans le medley Disney. Et Djebril fait une coiffure à Marie-Maud, ils sont nombreux à la soutenir et vouloir la voir revenir.

Les élèves enchainent avec Marlène et Lucie, qui leur proposent un échauffement vocal. Place ensuite aux répétitions des chansons du prime. Et Candice tire les cartes à Lola.



Publicité





Sur le prime, Marie-Maud chantera « Make you feel my love » d’Adele. Et tous les élèves s’entrainent sur « Vivre pour le meilleur » de Johnny Hallyday, titre pour lequel ils ne sauront que le soir du prime qui a été choisi pour l’interpréter.

Marie-Maud se rend dans la salle du public pour enregistrer un message pour les téléspectateurs. Victorien enchaine à son tour, et ça se termine avec Lola.

Lénie se rend en salle de danse pour répéter son tableau avec Malika. Elle est très contente mais stressée. La répétition se passe bien et Lénie repart soulagée. Malika fait ensuite répéter Margot et Axel sur leur chanson issue de Marry Poppins.

Lucie et Marlène remettent aux académiciens leur photo de classe ! Elles leur ont aussi préparé une vidéo avec des photos d’eux enfants !

Qui doit rester au château ? Lola Marie-Maud Victorien Résultats Vote

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 16 novembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.