C à vous du 16 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 16 novembre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 16 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Interview de Brigitte Macron dans Paris Match : Catherine Nay est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Un titre inédit de Johnny Hallyday, « Un cri », dévoilé aujourd’hui : on en parle avec Bertrand Dicale, journaliste spécialiste de la musique et chroniqueur France Info



🔵 🎵 Dans le live : Patrick Bruel et Ycare présentent leur single “Origami” avec un live sur la scène de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Verot, artisan charcutier de la Maison Verot

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Nicolas Ghesquière, styliste et directeur artistique des collections femme Louis Vuitton

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 16 novembre 2023 à 19h sur France 5.