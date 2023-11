Star Academy du 17 novembre : le 3ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 17 novembre 2023, le prime 3 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur TF1 pour le troisième prime en direct de la Star Academy 2023. Après l’élimination de Louis samedi dernier, ce soir un second académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Star Academy du 17 novembre 2023, le programme du prime 3

Ce soir, c’est le troisième prime évènement de la Star Academy. Un prime placé sous le signe de l’enfance avec James Blunt, le parrain de la Star Academy 2023, mais aussi Patrick Bruel, Mentissa, Soolking, et Isabelle Adjani.

Et sur scène, plus de 50 jeunes prodiges feront le show avec les élèves et les artistes. Petits et grands vont partager de grandes émotions !

Rappelons que cette semaine, Lola, Marie-Maud et Victorien sont nominés. En fin de soirée, l’un d’eux sera sauvé par les téléspectateurs et un second sera sauvé par les élèves.

Qui sera le second élève à quitter l’aventure ?

VIDÉO Star Academy du 17 novembre, la bande-annonce

#EVENEMENT#StarAcademy, le prime, présenté par @nikosaliagas et @Karimacharni. EXCEPTIONNELLEMENT 📺 VENDREDI À 21H10 SUR #TF1. ▶️ Et en streaming sur @MYTF1. 👉 Et ne manquez rien de la vie au château, avec la chaîne, live de la Star Academy sur @MYTF1. pic.twitter.com/1RqOXTfvU5 — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) November 15, 2023

Star Academy 2023, sondage des nominations de la semaine 2

Qui doit rester au château ? Lola Marie-Maud Victorien Résultats Vote