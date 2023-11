Star Academy du 19 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 19 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. On retrouve les élèves à leur retour au château après l’élimination de Lola lors du prime de vendredi soir.





Lénie est mal après le départ de Lola, elles étaient proches. De son côté, Axel est toujours sous le choc de sa première place et son immunité. Il va pouvoir participer à la comédie musicale « Le Roi Lion » au théâtre Mogador mardi soir ! Et Julien se dit très content pour lui. Victorien et Marie-Maud sont soulagés d’avoir été sauvés.







Le lendemain matin, un brunch attend les académiciens et la visite surprise de Louis et Enola, finalistes l »an dernier ! Ils sont là pour passer un bon moment et partager leur expérience avec eux.

Pendant ce temps là, Axel arrive au théâtre Mogador pour les répétitions de la comédie musicale « Le Roi Lion ». On lui fait échapper sa voix.



Michaël Goldman arrive au château pour l’annonce des évaluations. Il s’agira des destinés liés ! Les élèves passeront en duos sur une chanson et une danse avec une chorégraphie imposée. Deux duos seront nominés et un sera sauvé par le public. Les académiciens voteront ensuite pour départager les deux élèves restants.

Le directeur leur annonce ensuite qu’ils vont enregistrer leur album l’après-midi. Il s’en va et les élèves réfléchissent déjà aux choix des binômes.

Pierre et Lénie sont les premiers à aller en studio pour enregistrer un titre pour l’album, qui sortira avant Noël. Il s’agit de la chanson « Le chemin » de Kyo.

Les élèves décident ensuite de faire un jeu, et Pierre se vexe. Il part bouder. Pendant ce temps là, Axel rencontre l’équipe de la comédie musicale. Il participe à une séance de sport et découvre les costumes.

Candice tire les cartes à Clara. Pendant ce temps là, Héléna enregistre « Alors regarde » en studio. Julien et Clara enchainent sur « Sous le vent ».

Le soir, Axel est de retour au château et il raconte sa journée pendant le dîner. Tout le monde va ensuite se coucher.

