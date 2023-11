Star Academy : le programme des évaluations de la semaine 3

Publicité





Star Academy 2023, évaluations semaine 3 – Au lendemain du prime et de l’élimination de Lola, les académiciens ne sont plus que 11 au château ce samedi dans la Star Academy.

Et en début d’après-midi, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est déjà venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des troisièmes évaluations, qui auront lieu mardi matin.











Star Academy, les destins liés pour les évaluations et les nominations

Cette semaine, c’est un thème compliqué qui attend les élèves : les destins liés ! C’est en binômes qu’ils passeront ces évaluations, sur une chanson et une danse avec une chorégraphie imposée que Malika leur apprendra d’ici là.

Les évaluations auront lieu mardi matin, et comme toujours, le résumé complet sera à retrouver sur Stars-Actu. Suite à ces évaluations, les professeurs nomineront deux duos, qui seront annoncés mercredi soir en fin de quotidienne.

Michaël Goldman a expliqué que les téléspectateurs voteront pour sauver l’un des deux binômes. Il restera donc deux élèves et c’est les autres académiciens qui voteront pour en sauver un ! L’autre sera éliminé. Autant dire que, comme l’a rappelé le directeur de la Star Academy, le choix du binôme est déterminant puisque l’un d’eux sera séparés samedi prochain à l’issue du quatrième prime.



Rendez-vous aujourd’hui 17h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.