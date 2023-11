Star Academy estimations : Clara et Julien très loin devant Héléna et Marie-Maud (SONDAGE)

Publicité





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Clara et Julien qui sont largement en tête !







En effet, ils comptent actuellement pas moins de 80% des votes de notre sondage, contre seulement 20% pour Héléna et Marie-Maud. On imagine que Julien et Clara ont donc de grandes chances d’être sauvés par le public samedi soir. Rappelons que pour le duo qui ne sera pas sauvé, c’est les élèves qui choisiront quel candidat doit rester et l’autre sera éliminé.

Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre duo préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !



Star Academy 2023 estimations, le sondage des nominations de la semaine 3

Rendez-vous à 17h25 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.