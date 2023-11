Star Academy évaluations du 28 novembre : Axel se rate, Victorien fait une cata, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 28 novembre 2023 – C’est ce matin qu’avait lieu les quatrièmes évaluations de la Star Academy 2023. Alors que le prime de samedi sera celui spécial orchestre philharmonique, Matthieu Gonet est présent ce matin. Avant les évaluations, il vient parler aux élèves en compagnie de Michaël Goldman. Chaque élève est accompagné au piano pour le chant.





Les évaluations débutent avec Djébril. Il a choisi de chanter « Changer » de Gims. Il utilise un miroir pour sa mise en scène, les visages de profs ne laissent rien transparaitre… Place à la chorégraphie libre sur la chanson de Slimane « Mon amour ». C’est très beau ! Au château, les élèves ont tous aimé sa prestation.







C’est Axel qui passe ensuite, il chante « Je vole » de Michel Sardou. Les profs ont l’air captivés mais clairement, ce n’est pas sa meilleure éval ! Il se trompe dans des paroles. Il enchaine avec sa danse. De retour au château, les autres l’applaudissent mais Axel ne les calcule pas et fonce aux toilettes. Il n’est pas content de lui et se plaint du pianiste !

Place à Lénie, elle a elle aussi choisi « Je vole » de Michel Sardou. Ça semble bien réussi, Michaël a le sourire et Cécile pleure. Elle continue avec sa danse. Margot et Julien la félicitent et lui disent que c’était super bien.



C’est au tour de Julien, qui chante « Changer » de Gims. C’est très réussi ! Il enchaine avec la danse, Cécile a les yeux qui brillent.

Victorien passe ensuite, il a choisi « Je vole » de Michel Sardou. Au bout d’un moment, il s’arrête de chanter et demande à la refaire ! Il y a eu un petit souci de piano, les profs le laissent le refaire. Il recommence mais ça chante vraiment faux ! Clairement, on n’est pas loin de la catastrophe… Sa danse est plutôt réussie. De retour au château, Victorien est convaincu qu’il sera nommé.

On continue avec Héléna, qui chante elle aussi « Je vole » de Michel Sardou. Matthieu Gonet a le sourire, Cécile est émue et pleure, c’est une très jolie éval ! Sa danse semble bien réussie également. Djébril dit à Héléna que son évaluation était super, Pierre et Axel confirment.

Place à Pierre sur « Someone like you » d’Adele. C’est très beau, Cécile est encore émue ! Il termine avec la danse, c’est en dessous des autres.

Margot a choisi « Je vole » de Michel Sardou. Cécile est une nouvelle fois submergée par l’émotion. Coup de coeur pour son interprétation, c’était magnifique. Place à la danse, là aussi ça semble très réussi. Les élèves la félicitent !

On poursuit avec Clara sur « Changer » de Gims. Pierre et Michaël ont l’air emportés. Clara enchaine sur sa danse, c’est très réussi. Elle rentre au château contente d’elle, Margot et Djébril pensent que c’était super.

Et pour finir, place à Candice sur « Je vole » de Michel Sardou. C’est vraiment réussi, et sa danse confirme sa bonne évaluation. Les autres la félicitents !

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Lénie, Margot, Pierre et Carla ont particulièrement bien réussi leurs évaluations. Le niveau était vraiment élevé ! Mais Axel et Victorien se sont ratés aujourd’hui. Trois élèves seront nommés demain soir, de qui s’agira-t-il ? Réponse mercredi soir en fin de quotidienne.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.