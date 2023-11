« Un cadeau de Noël inattendu » : votre téléfilm de Noël ce 21 novembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Un cadeau de Noël inattendu » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 21 novembre 2023





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un cadeau de Noël inattendu » : l’histoire, le casting

Quelques jours avant Noël, Elizabeth Athens reçoit un message vocal d’un numéro inconnu, laissé par un homme à l’intention d’une certaine Madelyn. Dans son message, il ouvre son cœur et demande à Madelyn de le retrouver le soir de Noël à l’endroit habituel. Elizabeth, aidée par Josh, un très bon ami qu’elle avait perdu de vue, décide alors de tout faire pour retrouver le mystérieux inconnu et Madelyn.

Avec : Tyler Hynes (Josh), Holland Roden (Elizabeth), Steve Bacic (Carter), et Dion Karas (Charlotte)



VIDÉO Un cadeau de Noël inattendu, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Les 12 rendez-vous de Noël ».

« Les 12 rendez-vous de Noël » : l’histoire et le casting

Chaque année, Lucy anime une grande opération caritative pour réaliser les vœux de Noël des habitants de la ville de Elmhurst. Cette fois, Maxine, une petite fille qui a récemment emménagé avec son papa veuf depuis trois ans, exprime le souhait de passer un beau Noël comme avant la disparition de sa maman. Lucy réussit à surmonter en douceur les réticences de Lucas, son papa, pour leur faire passer un joli Noël. Sapin, décorations, biscuits à préparer en famille… Peu à peu, Lucy réussit à dérider Lucas et l’amour s’en mêle. La petite Maxine comprend vite que son véritable vœu est de retrouver le bonheur, pour son papa et elle. Mais pour ce faire, il faudra réussir à concilier le souvenir de Stéphanie, sa maman décédée, et le bonheur qui se présente, sous une forme différente…

Avec : Amanda Schull (Lucy Keller), Travis Van Winkle (Lucas), Averie Peters (Maxine), Amy Groening (Joan)