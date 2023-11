Star Academy évaluations du 21 novembre : Margot et Victorien au top, Julien et Clara en dessous, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 21 novembre 2023 – C’est ce matin qu’avait lieu les troisièmes évaluations de la Star Academy 2023. Et comme il s’agit de la semaine des destins liés, c’est en duos que les élèves devaient passer devant les professeurs sur une chanson et la danse avec une chorégraphie imposée et une impro à la fin.





C’est Clara et Julien qui ouvrent le bal. Ils expliquent que leur duo s’est formé naturellement. Julien est venu vers elle et elle avait pensé à lui. Ils ont choisi la chanson « J’y vais » de Patrick Fiori. Michaël Goldman et Malika ont le sourire. Au château, Pierre n’a pas trouvé Julien dedans… Place à la danse. Ça semble réussi ! Le duo rentre au château, Marie-Maud dit à Julien qu’ils avaient l’impression qu’il n’était pas dedans, Julien ne comprend pas et ça l’inquiète.







Publicité





Après un long debrief des profs, c’est au tour de Marie-Maud et Héléna, qui ont choisi « Chanson pour une drôle de vie » de Leïla Bekhti et Géraldine Nakache. Elles expliquent que leur duo était une prise de risque mais elles ne se voyaient pas ne pas se mettre ensemble. Leur évaluation semble bien réussie, le directeur a un large sourire. Elles enchainent sur la danse, c’est un joli moment. Elles ressortent très contentes d’elles !

Place à Margot et Victorien. Victorien explique qu’ils ont décidé de se mettre ensemble parce qu’ils ont une belle complicité er leurs voix matchent bien. Ils ont choisi « Parce que c’est toi » de Vianney et Mentissa. C’est magnifique, chez Stars Actu on a clairement un coup de coeur ! Michaël Goldman fait remarquer que Margot est contente, les professeurs ont le sourire.



Publicité





On continue avec Djébril et Lénie. Ils expliquent que se mettre en duo a été une évidence, et Djébril considère Lénie comme sa petite soeur. Ils ont choisi de chanter « Tu es mon autre » de Maurane et Lara Fabian. C’est très réussi, et ils font un sans faute sur la danse.

On termine avec Candice et Pierre. Ils expliquent que chacun aime bien l’univers de l’autre, et ils aiment bien chanter ensemble. Ils chantent sur « Parce que c’est toi » de Vianney et Mentissa. Ça semble pas mal et ils ressortent contents d’eux.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Margot et Victorien ont clairement fait une superbe évaluation tandis que Julien et Clara étaient un peu en dessous. Deux duos seront nommés demain soir, de qui s’agira-t-il ? Réponse mercredi soir en fin de quotidienne.

A LIRE AUSSI : Star Academy 2023 : les artistes invités du 4ème prime du 25 novembre dévoilés !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.