Un si grand soleil du 1er décembre : Alain retrouve sa fille (résumé et vidéo épisode 1287 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 1er décembre 2023, spoiler résumé de l’épisode 1287 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode du feuilleton quotidien href= »https://www.stars-actu.fr/tag/usgs/ » target= »_blank » rel= »noopener »> »Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 1er décembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Yann parle à Johanna, il n’a jamais réussi à dire la vérité sur la mort de sa femme… Il pense que c’est à cause de lui si elle est morte. Ils étaient au téléphone quand c’est arrivé, ils se disputaient. Yann était en formation à Paris, elle voulait qu’il rentre et il a refusé. Il pense que s’il avait accepté, elle aurait vu Pierre arriver… Johanna pense que ce n’est pas sa faute, il doit arrêter de se sentir coupable. Yann dit que c’est impossible et c’est pour ça qu’il dit à tout le monde qu’elle est morte d’un cancer.

Alain est rivé sur son téléphone et n’écoute pas Elisabeth. Il a hâte d’avoir une réponse maintenant qu’il a donné ses coordonnées. Il a peur d’être déçu, Elisabeth essaie de le rassurer. Au même moment, Flore, la fille d’Alain, débarque à Montpellier avec son fils.



Publicité





Au cabinet, Johanna reproche à Florent de ne pas l’avoir prévenue que Pierre était sorti de prison. Florent lui parle du secret professionnel. Il lui rappelle qu’il défendant Pierre avant d’être son associé… Johanna lui dit qu’il s’investit tellement qu’il oublie ses amis, elle s’en va.

Flore frappe à la port d’Alain et lui annonce qu’elle est sa fille. Elle lui présente son petit fils, Tiago. Alain et Elisabeth les font rentrer, Elisabeth s’occupe de Tiago pensant qu’Alain fait la connaissance de sa fille. Alain se souvient très bien de Clémence Martin, la mère de Flore. Il ne comprend pas pourquoi elle ne lui a jamais dit qu’elle était enceinte… Flore lui confie qu’elle ne parle plus à sa mère depuis 15 ans, elle ne veut pas lui expliquer pourquoi.

A l’hôpital, Emma a accompagné Tom à son rendez-vous avec Pierre. Pierre en profite pour proposer à Emma de parler, il veut lui expliquer pour la veille… Elle lui propose de se retrouver plus tard au 101.

Alain appelle Janet pour la prévenir de son absence, Evan va le remplacer. Il lui annonce qu’il vient de retrouver sa fille et son petit fils, il est chamboulé. Janet lui dit de profiter et de prendre tout le temps dont il a besoin.

Pierre a tout raconté à Emma. Il aimerait pouvoir revenir en arrière… Emma le prend dans ses bras et il l’entraine chez lui.

Alain et Elisabeth font connaissance avec Flore. Elle est artiste-plasticienne. Elisabeth les invite à rester pour un barbecue, Alain insiste et Flore accepte. Elle leur demande s’ils connaissent un hôtel pas trop cher, Elisabeth insiste pour les loger.

Yann regarde des photos de sa femme… Hugo le retrouve pour un basket et comprend que ça ne va pas. Yann lui annonce qu’ils ont libéré l’assassin d’Alex. Hugo lui conseille de se concentrer sur l’avenir, il est heureux avec Johanna.

Flore s’occupe du barbecue mais ne comprend pas comment il fonctionne, Elisabeth lui montre. Le soir, Alain remercie Elisabeth de les accueillir. Elle trouve ça normal, Alain dit qu’elle lui a fait un incroyable cadeau d’anniversaire. Il se sent très bien. Mais Elisabeth trouve un peu bizarre qu’elle débarque comme ça pour rencontrer un inconnu…

Johanna appelle Yann mais il ne décroche pas. Elle lui laisse un message vocal pour s’excuser et lui dire qu’il peut compter sur elle, elle l’aime…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Yann prêt à tuer Pierre (vidéo épisode du 5 décembre)

VIDÉO Un si grand soleil du 1er décembre extrait, Alain rencontre sa fille

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.v