Un si grand soleil spoiler : Cécile arrête de soupçonner Christophe... (épisode du 21 novembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 21 novembre 2023 – Christophe va-t-il s’en sortir une fois encore dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Dans quelques jours, il va réussir à faire soupçonner le père Sylvio et Cécile va arrêter de douter de lui !











Publicité





En effet, alors que Hugo et Becker pensent que le père Sylvio est le fleuriste et que c’est pour ça qu’il a fui au Paraguay, ils ont également trouvé une preuve à charge en perquisitionnant chez lui. En effet, Christophe y a placé le boitier qui lui a servi à déverrouiller la voiture d’Aubert à distance…

Cécile apprend donc que Sylvio est certainement le fleuriste. Celle-ci retrouve le sourire en rentrant chez elle, elle ne doute plus de Christophe et reprend sa vie de famille comme avant cette histoire…

Le plan de Christophe a donc parfaitement fonctionné ! Reste à savoir ce qui se passera quand le prêtre rentrera à Montpellier…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Janet inquiète, Becker l’interroge sur Sylvio (épisode du 20 novembre)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1280 du 21 novembre 2023

vidéo à venir



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici