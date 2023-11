Vise le coeur du 2 novembre : le final de la saison 2 ce soir sur TF1

Publicité





Vise le coeur du 2 novembre 2023, vos épisodes inédits ce soir sur TF1- Ce jeudi soir sur TF1, c’est déjà l’heure du final de la saison 2 inédite de la série « Vise le coeur », portée par Claire Keim et Lannick Gautry.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Vise le coeur du 2 novembre : vos deux épisodes

Épisode 5 « A vif » : Dans les cuisines d’un grand restaurant parisien, le chef Vitali est arrêté. Une main vient d’être découverte dans la chambre froide. Mais Julia se méfie de ce scénario qui accuse trop facilement le chef cuisinier. Ce corps morcelé, après identification, entraînera nos enquêteurs sur les pistes d’un concours de cuisine télévisé. Une histoire d’assiette empoisonée ? Ou un simple fantasme destiné à discréditer un chef ? Au moment où Julia et Novak résolvent cette enquête, leur fille Emma fait irruption dans la DPJ. En colère, elle dit être envoyée par un ami de Julia, qui lui a tout raconté sur son passé et elle ne veut pas que ses parents biologiques interviennent dans sa vie. Julia tombe des nues et demande l’identité de cet ami, qui n’est autre que Malherbe. Après une vague de panique, Julia et Novak placent tout de suite Emma sous protection policière. Mais Malherbe est partout et Emma disparaît…

Épisode 6 « La chasse » : Malherbe contacte Julia et Novak après avoir kidnappé Emma. Il lance un jeu de piste au couple, une chasse au trésor qui se transforme en une chasse à l’homme, dans laquelle Julia devra forcément perdre une personne de sa famille… Sa fille ou son père. Malherbe lui lance un ultimatum et Julia court vers la maison de son enfance, mais il est déjà trop tard. Julia et Novak se remobilisent pour trouver et sauver leur fille. Ce jeu de piste les force malgré eux à replonger dans les détails les plus intimes de leur histoire d’amour passée, qui résonnera plus que jamais au présent. Arriveront-ils à trouver le courage d’affronter leurs démons du passé ? Prendront-ils Malherbe à son propre jeu ? Julia et Novak tenteront tout pour sauver leur enfant et par la même occasion, leur couple.



Vise le coeur saison 2, rappel de la présentation

Dans cette saison 2 de Vise le coeur, Julia et Novak se retrouvent plus que jamais liés par leur passé commun. Julia garde toujours caché son lourd secret : l’existence de la petite fille qu’elle a eue de lui 25 ans plus tôt.

Au fil des jours, du côté de la DPJ, Julia et Novak travaillent ensemble et se révèlent de plus en plus complices. Petit à petit, ils retrouvent la connivence de leur enfance. Une nouvelle histoire au « présent » pourrait-elle s’écrire pour eux ?

Personnages et interprètes

Avec : Claire Keim (Julia), Lannick Gautry (Novak), Noémie Chicheportiche (Mel), Zinedine Soualem (Bénard), Nicolas Cazalé (Raph), Philippine de Fabry (Julia, 18 ans), Axel Naroditzky (Novak, 18 ans), Elodie Hesme (Pauline Carrère), Juliette Plumecocq-Mech (La Doc), Romain Maricau (Côme Lisica), Françoise Lépine (Laura Lemonier), Christine Armény (La religieuse), Olga Riazanova (Sophia Rasik (40 / 65 ans)), Maud Imbert (Astrid Menard), Gaëlle Marie (Assistante sociale), Karim Aissaoui (Homme équipe Raph 1), Juliette Dubloc (Femme équipe Raph), Kwet Dupic (Sage femme)