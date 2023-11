Zone Interdite du 12 novembre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 12 novembre 2023 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un nouveau numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir face au rugby, il s’agit d’une rediffusion avec pour thème « Professeurs malmenés, chaos administratif : l’Éducation nationale au bord du naufrage ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 12 novembre « Professeurs malmenés, chaos administratif : l’Éducation nationale au bord du naufrage »

Des contractuels sans qualification, ni formation, propulsés devant des élèves. Un absentéisme récurrent dans certains établissements, des sommes astronomiques d’argent public gaspillées, des établissements insalubres et des professeurs usés. Pendant un an, Zone Interdite a enquêté au cœur de l’Éducation nationale et découvert d’invraisemblables dysfonctionnements.

Aujourd’hui, les élèves en payent les frais. La mère d’une élève présente dans l’enquête a eu du mal à le croire, mais après déjà neuf remplaçants en quatre mois, la nouvelle enseignante de sa fille est sophrologue… une contractuelle recrutée à la va-vite pour combler les trous. Son CV laisse pantois, elle a aussi été agent immobilier et apprend son nouveau métier grâce à des tutos sur internet. Dans certains départements, face à la pénurie de profs, le ministère teste des cours en visioconférence au collège. Le professeur dispense le cours à distance à plusieurs classes éparpillées sur le territoire. L’expérience est un fiasco.

Mais ce n’est pas tout, dans le même temps, alors que des élèves n’ont pas de profs, nous avons découvert qu’il existe un vivier d’enseignants diplômés payés à ne rien faire. Pierre, titulaire remplaçant, attend depuis trois mois que son rectorat le contacte pour lui attribuer un poste. Rien. Il touche son salaire, sans donner de cours. Comment expliquer une telle pagaille alors que l’Éducation nationale est le premier budget de l’État ?

Enquête au cœur d’une institution à la dérive.

Extrait vidéo de Zone Interdite du 12 novembre



« Professeurs malmenés, chaos administratif : l'Éducation nationale au bord du naufrage », c'est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.