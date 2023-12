Ça commence aujourd’hui du 13 décembre 2023 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 13 décembre 2023, le sommaire – Ce mercredi et comme tous les après-midis sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission a pour thème « 45 ans… et une grossesse surprise ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 13 décembre 2023, « 45 ans… et une grossesse surprise ! »

Mélanie a eu un bébé surprise à 45 ans alors qu’elle avait renoncé à ses envies de maternité. Déjà maman de 3 grands enfants, et un drame lors d’une grossesse à 40 ans, ce bébé miracle a fait la joie de toute la famille.

Elles avaient fait le deuil de la maternité, et pourtant… c’est cet après-midi sur France 2.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 13 décembre 2023

« 45 ans… et une grossesse surprise ! », c’est ce mercredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.