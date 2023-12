« Neuf chatons pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 13 décembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Neuf chatons pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 13 décembre 2023 – Ce mercreddi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Neuf chatons pour Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Neuf chatons pour Noël » : l’histoire, le casting

Marilee est la copropriétaire de la clinique vétérinaire qu’elle a ouvert à Miami avec son petit ami, Miles. Pour Noël, elle rentre dans l’Oregon pour rendre visite à sa famille qu’elle n’a pas vue depuis cinq ans. Là-bas, elle rencontre Zachary, son ex-petit ami. Celui-ci trouve un carton rempli de neuf chatons abandonnés devant la caserne de pompiers où il travaille. Avec l’aide de Marilee, il essaie de tous leur trouver une famille avant Noël…



Avec : Kimberley Sustad (Marilee White), Brandon Routh (Zachary Stone), Gregory Harrisson (Sam), Stephanie Bennett (Jaclyn)

VIDÉO Neuf chatons pour Noël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Douze chiots pour Noël ».

« Douze chiots pour Noël » : l’histoire et le casting

Fraîchement célibataire, Erin, jeune thérapeute canine, commence sa nouvelle carrière professionnelle avec enthousiasme. Cependant, son nouveau patron la charge d’une mission un peu spéciale : trouver des maisons pour douze chiots abandonnés avant Noël ! En travaillant avec lui, Erin apprend à connaître Martin, qui n’est finalement pas aussi egocentrique qu’il n’y paraît…

Avec : Charlotte Sullivan (Erin), Donny Boaz (Martin), Philip Boyd (Travis), Elizabeth Small (Carly)