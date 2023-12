Demain nous appartient du 29 décembre : Liam avoue mais... (résumé + vidéo épisode 1589 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 29 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1589 de DNA – Liam est arrêté par la police et avoue être le Père Noël cambrioleur dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Mais il nie être l’agresseur de Philippine…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Demain nous appartient du 29 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1589

Liam Desforges est finalement entre les mains de la police ! Il reconnaît sa responsabilité dans les cambriolages survenus juste avant Noël. Il a voulu être une sorte de Père Noël justicier et redistribuer les cadeaux. Cependant, en ce qui concerne l’agression brutale de Philippine, le lycéen assure que ce n’est pas lui… Sara et Martin tentent de le faire avouer mais il y a bel et bien une autre personne bien plus dangereuse derrière l’agression de Philippine…

Pendant ce temps là, le Père Noël a une surprise pour Maud… Et un quiproquo réunit Jordan et Judith. Quant à Aurore, elle lave son linge sale en famille.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Georges prêt à embrasser Mélodie quand… (vidéo épisode du 2 janvier 2024)

VIDÉO Demain nous appartient du 29 décembre 2023 – les premières minutes de l’épisode



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.vv