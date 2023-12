Berlin : le spin-off de « La Casa de Papel » disponible sur Netflix

Publicité





C’est le grand jour pour les fans de « La Casa de Papel » ! La série « Berlin », spin-off de la série culte, est disponible ce vendredi sur Netflix. De quoi passer un bon début de week-end bien au chaud sous votre plaid !





Au programme de cette saison 1 déjà intégralement disponible, 8 épisodes qui vous plongeront dans le monde de Berlin bien avant les événements de « La Casa de Papel ».







Berlin, le synopsis

Seules deux choses peuvent rattraper une mauvaise journée : l’amour et un pactole de plusieurs millions. Voilà ce qui fait carburer Berlin pendant ses plus belles années, quand il ignore qu’il est malade et qu’il ne s’est pas encore laissé piéger comme un rat dans la Maison royale de la monnaie d’Espagne. Il prépare l’un de ses braquages les plus extraordinaires : faire disparaître d’un tour de passe-passe 44 millions de joyaux. Pour y parvenir, il va se faire aider par l’une des trois bandes avec lesquelles il opère ses rapines habituellement.

Avec : Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa



VIDEO Berlin, la bande-annonce