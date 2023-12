Demain nous appartient spoiler : une belle mobilisation pour... (vidéo épisode du 8 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Une belle mobilisation va se produire à l’hôpital Saint-Clair dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, sous l’impulsion de Violette, plusieurs lycéens vont venir faire une prise de sang à l’hôpital pour vérifier s’ils sont compatibles avec Bastien pour le don de moelle osseuse !











Plus tôt dans la semaine, Violette avait mené campagne pour venir en aide à Bastien ! Violette est la deuxième à tester sa compatibilité avec Bastien pour espérer réussir à le sauver. Avant elle, Jordan est venu… Violette semble déçue mais Lizzie et Jack arrivent à leur tour. Et dans le couloir, de nombreux lycéens sont là, c’est une vague de soutien qui se lance à l’hôpital Saint-Clair !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1573 du 8 décembre 2023 : une belle vague de soutien pour sauver Bastien

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.