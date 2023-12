Ici tout commence du 1er décembre : qui a provoqué l’accident de Thibault ? (résumé + vidéo épisode 808 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 1er décembre, résumé et vidéo extrait épisode 808 – Qui a provoqué l’explosion qui a plongé Thibault dans le coma dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? C’est la question que tout le monde se pose alors que la gendarmerie a annoncé que ce n’était pas un accident…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 1er décembre 2023 – résumé de l’épisode 808

Marc Leroy et son fils Jim prennent leur petit déjeuner. L’ambiance est tendue, Marc n’a pas dormi de la nuit après avoir appris que l’explosion du four était intentionnelle. Jim est en colère et reproche à son père de ne rien faire ! Marc s’emporte et envoie balader son fils, il s’en va.

Pendant ce temps là, Laetitia informe Kelly qu’elle reprend le service en salle. Kelly lui demande comment elle a convaincu Stanilas et comprend que c’est elle qui a envoyé le mail aux élèves de 3ème année. Kelly est en colère et demande à sa mère de se dénoncer pour leur éviter un zéro… Laetitia promet de trouver une solution.

A L’institut, Jim et Jasmine se joignent à l’enquête. Et alors qu’Hortense tente une nouvelle association en cuisine, Maya voit rouge.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Jim a-t-il provoqué l’explosion ? (vidéo épisode du 5 décembre)

Ici tout commence du 1er décembre 2023 – vidéo premières minutes



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1