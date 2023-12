Ici tout commence du 20 décembre : Salomé et Anaïs culpabilisent (résumé + vidéo épisode 821 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 20 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 821 – Anaïs et Salomé culpabilisent ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Les deux cheffes s’en veulent d’avoir fait revenir la mère de Vic et Hortense…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 20 décembre 2023 – résumé de l’épisode 821

Salomé et Anaïs commencent à prendre conscience de leur erreur… Il est maintenant l’heure de rectifier le tir, mais parviendront-elles à assumer leur acte maladroit ? Une certitude : Vic et Hortense sont furieuses ! Anaïs et Salomé finissent par décider de ne rien dire mais surtout, elles se promettent de ne plus s’approcher de l’arbre à voeux !

Pendant ce temps là Olivia décide justement d’aller accrocher son voeu… Clotilde ne semble pas fan du concept, contrairement à Joachim.

Et de son côté, David propose une activité de Noël rafraîchissante…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Anaïs bouleversée par le retour de… (vidéo épisode du 22 décembre)

Ici tout commence du 20 décembre 2023 – vidéo premières minutes



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1