Ici tout commence spoiler : Anaïs bouleversée par le retour de... (vidéo épisode du 22 décembre)

Ici tout commence spoiler – Un retour se profile pour Noël à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et on peut dire que ce retour va bouleverser Anaïs dans quelques jours !

Et pour cause, il s’agit de… Théo !











Teyssier va annoncer à Anaïs que Théo va revenir pour Noël à l’institut. Ça va la bouleverser et elle va être très tendue en cuisine… A tel point que la brigade de Noël la trouve beaucoup trop directive et désagréable !

Mais ce qu’Anaïs ne sait pas, c’est que Théo revient pour annoncer à sa famille qu’il va ouvrir un restaurant avec Célia à Paris… Salomé est au courant et elle va demander à Teyssier d’éviter que son fils revienne pour briser le coeur d’Anaïs.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 823 du 22 décembre 2023, le retour de Théo bouleverse Anaïs

