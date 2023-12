Ici tout commence du 6 décembre : Jasmine choquée en apprenant... (résumé + vidéo épisode 811 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 6 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 811 – Marc Leroy n’a pas le moral ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Thibault est toujours dans le coma et l’enquête n’avance pas. Il fait une révélation à Jasmine…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 6 décembre 2023 – résumé de l’épisode 811

Jasmine est au chevet de Thibault, elle lui parle… Marc Leroy l’a rejoint. Il a eu des nouvelles par le médecin : l’hématome de Thibault se résorbe doucement mais pas assez pour le sortir du coma ! Jasmine lui demande des nouvelles de l’enquête, Marc lui apprend que Bérénice a un alibi ! Jasmine ne comprend pas et elle est choquée quand Marc lui apprend que c’est Constance qui a assuré qu’elles étaient ensemble au moment de l’explosion… Déterminés, Jim et Jasmine sont à deux doigts de faire éclater la vérité.

A la coloc, on a toujours pas décidé qui serait le nouveau venu. David lance officiellement la compétition du meilleur coloc

Et à l’institut, Clotilde déterre des vieux souvenirs.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Jasmine et Kelly font une découverte… (vidéo épisode du 8 décembre)

Ici tout commence du 6 décembre 2023 – vidéo premières minutes



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1