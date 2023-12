Ici tout commence spoilers : Stanislas se dévoile, les résumés jusqu’au 12 janvier 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 12 janvier 2024 – Impatient de découvrir ce qui vous attend le mois prochain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment. Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 8 au vendredi 12 janvier 2024.





Et on peut déjà vous dire que entre Joachim et Marc Leroy, c’est un véritable combat de coq à l’institut !







Laetitia fouine et réussit à briser la carapace de Stanislas Duchesnay… Le professeur de salle se dévoile enfin.

Entre Vic et Enzo, rien ne va plus ! Le couple est en crise et Vic a besoin de se confier…

Bérénice énerve Anaïs dans les cuisine du Double A alors qu’à la coloc, Carla sème le trouble entre Salomé et Gaëtan.

Lundi 8 janvier 2024 (épisode 834) : Au sein de l’équipe pédagogique, les masques tombent. En cuisine, Claire pose un lapin à ses élèves. En salle, Laetitia fouine, Stanislas fulmine.

Mardi 9 janvier 2024 (épisode 835) : Pendant l’épreuve « en apesanteur », la tension grimpe… Pour obtenir gain de cause, Claire tente le tout pour le tout. Le torchon brûle entre Enzo et Vic : Billie et Tom mènent l’enquête.

Mercredi 10 janvier 2024 (épisode 836) : Entre Joachim et Leroy, le combat de coqs s’intensifie. Stanislas brise l’armure face à Laetitia. Vic se confie sur ses scènes de ménage.

Jeudi 11 janvier 2024 (épisode 837) : A L’institut, le traître est enfin démasqué. A la coloc des marais, Carla fait tourner les têtes. En cuisine, Bérénice enchaîne gaffe sur gaffe…

Vendredi 12 janvier 2024 (épisode 838) : Face à l’épreuve Road Trip, professeurs et élèves sont déboussolés. En cuisine, le cas Bérénice fait fulminer Anaïs. A la coloc, Carla crée la zizanie entre Salomé et Gaëtan.



