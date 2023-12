Les 12 coups de midi du 6 décembre : 1er indice sur la nouvelle étoile mystérieuse !

Publicité





Les 12 coups de midi du 6 décembre 2023, 73ème victoire d’Emilien – Après avoir décroché l’étoile mystérieuse en reconnait Arnaud Ducret hier dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi », Emilien a signé une 73ème victoire ce mercredi midi sur TF1.

Emilien a buté sur deux questions du Coup de Maître et n’a remporté que 300 euros à partager avec un téléspectateur. Sa cagnotte arrive ainsi à un total de 356.085 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 6 décembre 2023, une nouvelle étoile mystérieuse

Une nouvelle étoile mystérieuse est apparue aujourd’hui. On a pour seul indice la photo de fond et on peut déjà vous dire en exclusivité qu’il doit s’agir du désert de la Vallée de la Mort dans l’ouest des États-Unis.

Impossible pour l’instant de savoir de qui il s’agit derrière cette étoile, qui selon nos informations n’a pas encore été trouvée sur les tournages !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 6 décembre

Et si vous n'avez pas pu voir l'émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1