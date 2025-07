« Les Visiteurs » : 3 choses à savoir sur le film culte ce soir sur TF1 (10 juillet 2025)

Publicité





« Les Visiteurs », film culte signé Jean-Marie Poiré, est encore une fois en mode rediffusion ce soir sur TF1, jeudi 10 juillet 2025. De quoi passer votre soirée à rire en famille en cette période de vacances !





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via le site et/ou l’application TF1+ et sa fonction direct.







Publicité





« Les Visiteurs » : l’histoire

Le comte Godefroy de Montmirail croise le chemin d’une sorcière qui le fait boire un étrange breuvage, lui provoquant de violentes hallucinations. Pris de folie, il tue accidentellement son futur beau-père. Pour réparer sa faute, il implore un mage de le renvoyer dans le passé. Accompagné de son fidèle écuyer Jacquouille, il est propulsé par erreur au XXᵉ siècle. Complètement désorientés, ils découvrent avec stupeur la civilisation moderne. Le comte finit par trouver refuge chez ses propres descendants…

3 choses à savoir sur votre film

🎥 Jean-Marie Poiré désirait donner le rôle de Godefroy de Montmirail à Didier Pain et celui de Béatrice à Jacqueline Maillan. Ils sont finalement revenus à Jean Reno et Valérie Lemercier.

🎥 « Les Visiteurs » a réalisé un vrai carton en salles puisqu’il a réuni 13.7 millions de spectateurs.

🎥 Malgré de nombreuses nominations, le film n’a reçu qu’un seul César. Il est revenu à Valérie Lemercier, désignée Meilleure actrice dans un second rôle.



Publicité





Interprètes et personnages

Avec dans les rôles principaux : Christian Clavier (Jacquouille / Jacquart), Jean Reno (Le comte Godefroy de Montmirail), Valérie Lemercier (Béatrice de Montmirail / Frénégonde de Pouille ), Marie-Anne Chazel (Ginette)

Bande-annonce vidéo

(Re)découvrez la bande-annonce de votre film

Ce soir dès 21h10 sur TF1, ou en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct, remontez le temps avec Christian Claver et Jean Reno dans « Les Visiteurs » !