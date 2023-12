Les 12 coups de midi du 8 décembre : 75ème victoire pour Emilien, nos infos sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 8 décembre 2023, 75ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une 75ème victoire ce vendredi midi sur TF1 dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il n’a toutefois pas brillé, butant une nouvelle fois sur une question du Coup de Maître.

Emilien a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur, ce qui fait monter sa cagnotte personnelle à un total de 357.085 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 8 décembre 2023, qu’est-ce qui apparait sur la nouvelle étoile mystérieuse ?

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, toujours pas de première proposition d’Emilien puisqu’il n’a pas encore fait de Coup de Maître. On peut déjà vous révéler que sur cette étoile, c’est le désert de la Vallée de la Mort dans l’ouest des États-Unis.

A partir de cet indice, on peut penser à Gérard Depardieu ou Isabelle Hupert pour le film « Valley of Love », tourné dans la Vallée de la Mort.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 décembre

