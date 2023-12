« Les Croods » : le film d’animation cet après-midi sur TF1 (26 décembre 2023)

Publicité





« Les Croods » est en mode rediffusion ce mardi après-midi sur TF1. Comme chaque après-midi des vacances de Noël, la chaîne se charge d’occuper vos enfants !





A suivre dès 14h sur TF1, ou via la fonction direct de MYTF1.







« Les Croods » : l’histoire

Les Croods relate l’histoire de la première famille moderne du monde ! A l’ère « Croodéolithique », la famille Croods doit partir à la découverte du monde extérieur car leur caverne a été entièrement détruite. En quête d’un nouveau foyer, un grand voyage fascinant, mais dangereux, les attends. Les Croods sont alors contraints de surmonter leur peur de l’inconnu, d’évoluer pour s’adapter à leur nouveau mode de vie. Ils découvrent alors que la seule chose vraiment capitale pour survivre est de pouvoir compter les uns sur les autres…

Avec : Bérangère Krief (Voix de Eep) et Kev Adams (Voix de Guy)



Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film.

Notez qu’il sera suivi à 15h50 de la rediffusion « Moi, moche et méchant 3 ».

« Moi, moche et méchant 3 » : l’histoire et le casting

Dépité par sa récente mise à pied et la défection des Minions, Gru a la surprise d’apprendre en même temps le décès de son père et… l’existence de son frère jumeau, Dru, qui souhaite le rencontrer. Bouleversé par la nouvelle, Gru interroge sa mère qui lui confirme la vérité. Il se rend alors aussitôt sur son île natale, Freedonia, avec Lucy et les filles pour faire connaissance avec son frère à qui, visiblement, tout réussit. Riche héritier, avenant et charismatique, Dru mène apparemment une vie de rêve et Gru le voit bientôt comme un rival. Pourtant, les deux frères décident d’unir leurs forces pour arrêter Balthazar Bratt, un ex-enfant star des années 1980, qui n’a jamais supporté de retomber dans l’oubli. Devenu un criminel notoire, il a mis la main sur le gros diamant du monde et les deux frères doivent à tout prix le mettre hors d’état de nuire…