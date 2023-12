Demain nous appartient du 26 décembre : grosse surprise à Sète ! (résumé + vidéo épisode 1586 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 26 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1586 de DNA – En ce jour de Noël, c’est une enquête un peu particulière qui débute à Sète dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, le Père Noël cambrioleur est la cible du commissariat…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 26 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1586

Des cadeaux ont été déposés sous le sapin du marché de Noël, provoquant une agitation générale. Les résidents de Sète se précipitent sous les yeux étonnés de Chloé et Alex ! Pendant que la police poursuit sa traque du Père Noël cambrioleur, il semblerait que ce dernier ait choisi de redistribuer les cadeaux qu’il a volé !…

Nathan se rend au commissariat, encore énervé du quiproquo de la veille.

De son côté, Victoire fait une rencontre électrique. Et un froid s’installe entre Charlie et François…

VIDÉO Demain nous appartient du 26 décembre 2023 – les premières minutes de l’épisode



Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.