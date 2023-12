« Les olympiades de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 18 décembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Les olympiades de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 18 décembre 2023 – Ce lundi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Les olympiades de Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les olympiades de Noël » : l’histoire, le casting

Comme chaque année, la ville d’Harrison Falls célèbre Noël avec une série d’épreuves aussi amusantes que délirantes. Mac, jeune professeure de biologie, attend ce moment avec impatience. Mais cette année, Chase Weston, l’enfant prodige du lycée devenu une grande star d’Hollywood, revient dans sa petite ville natale pour les fêtes. Et Mac le connaît bien, très bien même… Serait-ce le destin qui les a réunis aujourd’hui pour donner une seconde chance à leur histoire ?

Avec : Sarah Drew (MacKenzie Graves), Justin Bruening (Chase Weston), Dorian Giordano (Jérémy), Brian Sills (Simon Cook)



VIDÉO Les olympiades de Noël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un Noël impérial ».

« Un Noël impérial » : l’histoire et le casting

Jess Waters, une violoniste, se rend à Vienne pour participer à un concert. Là, elle trouve l’inspiration qui lui a cruellement manqué depuis longtemps et l’amour…

Avec : Sarah Drew (Jess Waters), Brennan Elliott (Mark Olsen), Alina Fritsch (Tori Voight), Stefan Gorski (Vincent)