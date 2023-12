Ça commence aujourd’hui du 18 décembre 2023 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 18 décembre 2023, le sommaire – Ce lundi et comme tous les après-midis sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission a pour thème « Héritages de stars : comment faire perdurer leur mémoire ? ».





Ça commence aujourd’hui du 18 décembre 2023, « Héritages de stars : comment faire perdurer leur mémoire ? »

Véronique est la soeur cadette des jumeaux Igor et Grichka Bogdanoff. Elle revient avec tendresse sur leur jeunesse et belle leur relation. Jumeaux jusque dans la mort, ils sont décédés du covid à 6 jours d’intervalle.

Une belle émission de mémoire et d’héritage, cet après-midi sur France 2.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 18 décembre 2023



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

