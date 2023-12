Marwan Berreni : pour son anniversaire, un acteur de « Plus belle la vie » partage une photo bouleversante

Publicité





Marwan Berreni, comédien phare de de « Plus belle la vie », aurait du fêter ses 35 ans ce lundi 4 décembre 2023. Moins de deux mois après que l’acteur ait été retrouvé mort pendu, les hommages se sont multipliés aujourd’hui sur les réseaux sociaux.





Parmi les hommages des comédiens de « Plus belle la vie », celui de Joakim Latzko, alias Gabriel Riva dans PBLV. Il a publié une série de photos personnelles de Marwan, dont l’une est particulièrement bouleversante.







Et pour cause, on y retrouve Marwan Berreni aux côtés de Michel Cordes, alias Roland Marci, qui s’est lui aussi suicidé au printemps dernier.

Les fans de la série ont été particulièrement touchés en découvrant cette photo.



« Joyeux toi Marwan. A jamais avec nous. » a écrit Joakim Latzko.