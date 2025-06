Plus Belle La Vie du 27 juin 2025 : Babeth trompe Patrick, Jennifer face à la vérité (résumé + extrait vidéo épisode 364 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 27 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 364 de PBLV – Babeth va finalement tromper Patrick cet après-midi dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, elle succombe et embrasse Mathieu… De son côté, Jennifer découvre la vérité sur Samuel.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 juin 2025 – résumé de l’épisode 364

Alors que Samuel est sous la douche, Jennifer en profite pour fouiller son téléphone. Elle découvre qu’il a changé le code ! Quand Samuel la rejoint, il la trouve étrange. Jennifer prétend s’inquiéter pour Luna. Samuel part travailler, précisant qu’il ne rentrera pas dîner car il a rendez-vous avec Ulysse Kepler pour discuter de la succession de ses parents. Restée seule, Jennifer se tourne vers l’ordinateur de Samuel…

Au commissariat, Morgane décide de se confier à Idriss : elle lui révèle qu’elle a vu Samuel, la veille au soir, prendre des médicaments dans les vestiaires. Il s’agissait d’une des trois boîtes volées dans le box, et elle a remarqué une tache jaune identique à celle trouvée lors de la perquisition. Idriss pense qu’elle s’emballe. Patrick interrompt leur conversation et leur demande où en est l’enquête sur les médicaments. Morgane ment, elle dit ne pas avoir de piste concrète…



Au commissariat, Samuel montre des signes de manque. Il vient demander à Idriss s’il connaît un indic qui vend des médicaments, prétextant travailler avec Morgane sur l’affaire Otero. Idriss accepte de lui fournir un contact, mais propose de l’accompagner. Samuel décline, préférant se faire passer pour un simple client. Idriss lui donne le numéro.

Au Mistral, Jennifer avoue à Barbara avoir tenté de fouiller dans le téléphone de Samuel. Barbara pense qu’elle s’inquiète pour rien. Jennifer précise qu’il a changé son code, alors qu’il s’agissait autrefois de la date de leur premier baiser. Elle a aussi vérifié son ordinateur : depuis des semaines, Samuel effectue régulièrement des retraits en liquide. Barbara estime qu’elle doit en discuter avec lui.

Idriss informe Morgane qu’il a donné à Samuel le numéro de son indic. Morgane est persuadée que Samuel est devenu dépendant, surtout s’il a déjà consommé les trois boîtes : cela fait beaucoup. Idriss reste sceptique, mais Samuel s’apprête à rencontrer l’indic ce soir. Morgane veut s’y rendre pour en avoir le cœur net, mais Idriss refuse. Sur place, Samuel retrouve le dealer, qui lui réclame 400 euros la boîte ; Samuel proteste, mais finit par accepter. Morgane est présente… et Jennifer aussi !

À l’hôpital, Luna est auprès de Chloé dans sa chambre. Chloé a eu de la chance : elle a échappé de peu à l’amputation. Luna lui annonce qu’elle pourra revoir sa fille au Pavillon des Fleurs.

De son côté, Babeth offre un bloc-notes à Mathieu, l’invitant à écrire une nouvelle lettre pour connaître la suite de son histoire. Au commissariat, Morgane remet le sac de Babeth à Patrick. En tombant, le sac laisse échapper la lettre de Mathieu : Patrick la lit, tandis qu’au même moment, Mathieu en révèle le contenu à Babeth. Patrick est sous le choc, loin d’imaginer que pendant ce temps là Babeth et Mathieu s’embrassent !

Place au tournoi de pétanque : Robert et Yolande affrontent Aya et Jules, tous attendant l’arbitre… qui n’est autre que Mirta ! Robert conteste la participation des amateurs, mais Mirta exhibe fièrement sa carte. La partie commence. Mirta refuse de compter un point à Yolande, dont le pied dépassait la ligne. Robert proteste, mais Mirta reste inflexible.

Pendant le tournoi, Robert rate son tir et accuse l’arbitrage. Yolande lui rappelle qu’ils sont là pour s’amuser, mais Robert s’emporte. Plus tard, il ne reste qu’une boule à Aya ; Robert clame déjà la victoire, persuadé que la partie est jouée. Mirta décide alors de lancer la dernière boule elle-même : malgré son attelle, elle marque le point !

